Cauã Reymond ou Juan Paiva? Dona Déa detona beijo de galã global

Déa Lúcia roubou um selinho de Cauã Reymond e, em seguida, repetiu o gesto com Juan Paiva - Foto: Reprodução

Durante o programa Mais Você, Dona Déa, mãe do saudoso humorista Paulo Gustavo, divertiu os telespectadores ao revelar sua preferência entre os selinhos que recebeu de Cauã Reymond e Juan Paiva. Em uma conversa leve com Ana Maria Braga, ela expôs sua opinião de forma descontraída.

Convidada para o tradicional café da manhã com Ana Maria, Dona Déa "detonou" Cauã Reymond e confessou que, entre os dois beijos, gostou mais do de Juan Paiva, afirmando:

Gostei mais do Juan, ele tem uma boquinha gordinha. Falei para ele [Cauã] que o beijo do Juan foi melhor Dona Déa

Ana Maria, em meio às risadas, defendeu o galã de Terra e Paixão, dizendo: "Mas o Cauã tem um bocão, viu". A situação teve início no Domingão com Huck, quando Déa Lúcia roubou um selinho de Cauã Reymond e, em seguida, repetiu o gesto com Juan Paiva, protagonizando uma cena divertida e inesperada.

Veja o momento: