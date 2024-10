Vídeo: Dona Déa beija Cauã Reymond no Domingão com Huck

Cauã já beijou Dona Déa no ano passado - Foto: Reprodução / Globo

A mãe do humorista Paulo Gustavo, Dona Déa, deu um beijo na boca do ator Cauã Reymond e outro na de Juan Paiva, no programa Domingão com Huck, deste domingo, 13.

Cauã e Juan participaram da dinâmica da Batalha do Lip Sync. Durante uma conversa, Cauã lembrou que já beijou Dona Déa no ano passado, mas ele disse que ela afirmou que ele não beijava bem. Ela então, se levantou e foi repetir o beijo.

A interação durante o programa, rendeu vários comentários na web. No X (antigo Twitter), internautas comentaram o momento. “Eu desejei estar no lugar da Dona Déa”, brincou uma pessoa. “Dona Déa causando inveja em todo o Brasil”, disse outra.

Veja momento: