Vitória Strada vive namoro com galã após término com Marcella Rica

Vitória Strada fez a fila andar e acabou tendo o seu novo namoro revelado por Nívea Maria. A atriz veterana acabou surpreendendo durante uma entrevista e entregou que ela está em relacionamento com Daniel Rocha.

A revelação foi feita no programa Timeline, do portal GZH. Nívea Maria, amiga de Daniel, soltou a novidade durante uma brincadeira do apresentador sobre a origem gaúcha da namorada do ator.

Sincera, a veterana não se esquivou e questionou o galã se poderia revelar o nome dela. Após a aprovação de Daniel, a atriz declarou: "A namorada gaúcha dele fez minha sobrinha já em uma novela. Vocês conhecem muito bem, é a Vitória Strada! Essa coisa linda, essa atriz maravilhosa da nova geração. Ela é um espetáculo!".

Este é o primeiro namoro público de Vitória Strada após o término de seu noivado com a atriz Marcella Rica, com quem ficou por quatro anos.