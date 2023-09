Vitória Strada e João Guilherme vivem romance, diz colunista

Dois meses após anunciar o fim do noivado com Marcella Rica, Vitoria Strada pode estar vivendo um novo romance. De acordo com o colunista Matheus Baldi, a atriz estaria conhecendo melhor João Guilherme.

Conforme o jornalista, os artistas teriam se aproximado no festival de música The Town e trocado beijos e carinhos durante um after da festa. Ainda segundo Matheus, os dois continuam mantendo contato.

Na última semana, Marcella Rica revelou que ela e Strada continuam amigas mesmo após o término. O ex-casal estava junto desde 2019 e ficou noivo em 2021. No entanto, elas anunciaram o fim do noivado em julho.

“A gente viveu uma relação linda, com certeza uma das histórias mais importantes da minha vida. Somos muito amigas, temos vários amigos em comum e nos encontramos em lugares com frequência. E está tudo bem”, afirmou em entrevista ao jornal O Globo.