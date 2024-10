Pais pagam valor milionário por show de Gusttavo Lima na festa da filha

A presença do ‘Embaixador’ na festa chamou atenção - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os pais de uma jovem de 15 anos fizeram uma festa de aniversário para a filha que viralizou nas redes sociais no último final de semana. Isso porque eles pagaram cerca de R$ 1,1 milhão para que o cantor Gusttavo Lima se apresentasse no evento, que ocorreu em Brasília, na última sexta-feira, 11.

No geral, a festa teve um custo superior a R$ 2,5 milhões, e contou com 670 convidados, de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

A presença do ‘Embaixador’ chamou atenção, especialmente após o cantor ter sido citado na ‘Operação Integration’, que investiga esquemas de lavagem de dinheiro e associação criminosa em jogos online.

Negou o caso

Em sua primeira entrevista após o envolvimento no caso, Gusttavo negou as acusações e afirmou estar à disposição da Justiça para esclarecer os fatos.

De acordo com o artista ao portal Migalhas, todas as suas atividades estão “devidamente documentadas, incluindo contratos e notas fiscais”.