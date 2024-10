Gusttavo Lima reage contra acusações: "Não sei como lava dinheiro"

Gusttavo Lima falou sobre acusação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gusttavo Lima decidiu se manifestar sobre ter sido indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco, acusado de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Em entrevista ao portal jurídico Migalhas, o marido de Andressa Suita falou da sua relação com a empresa Vai de Bet, uma das investigadas pela polícia, e garantiu que ter o nome vinculado a um suposto esquema criminoso é algo surreal.

"O contrato foi firmado em 2022. A gente cumpriu 100% com a empresa, e a empresa 100% com a gente. Nesses dois anos eu fui garoto-propaganda deles. Não sou dono da Vai de Bet, é isso, isso é uma grande loucura, esse achismo de querer me ligar a tudo isso, como se eu fosse o chefe do negócio. Esse tipo de contrato a gente tem com, no mínimo, oito grandes marcas", disse.

Gusttavo Lima pontuou que não incentiva seus fãs a gastarem dinheiro com jogos de aposta: "Eu acho que o governo tem que tomar uma medida protetiva contra isso, estamos falando de educação financeira. Eu sempre falei que jogo não é renda, é diversão. Você não pode achar que vai fazer sua vida naquilo".

"A gente deseja uma regulamentação, que pode proteger os meios de pagamento, a casa, os apostadores também, e destinar uma parte do imposto para o Brasil, para saúde e educação", afirmou.

Ele ainda garantiu que está à disposição da Justiça: "Fiquem à vontade. Pode olhar tudo, não tenho nada a esconder. Eu nem sei como lava dinheiro, a minha vida foi sempre fazendo as coisas certas. Falaram que eu fugi, que loucura é essa? Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor".