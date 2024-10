Irmão de Gusttavo Lima perde eleição para vereador no interior de MG

Essa foi a segunda vez que William Lima tenta se eleger vereador na cidade - Foto: Reprodução/Redes sociais

William Lima “Remelexo” (PL), o irmão do cantor sertanejo Gusttavo Lima, não conseguiu se eleger vereador nas eleições municipais de Patos de Minas (MG), no domingo, 6. Ele recebeu 412 votos, equivalentes a 0,54% dos votos válidos.

Na cidade, o PL conseguiu duas das 17 cadeiras da Câmara Municipal.

Essa foi a segunda vez que William Lima tenta se eleger vereador na cidade. Em 2020, concorrendo pelo PSD, ele recebeu 301 votos, mas não teve sucesso. Ele também tentou, em 2016, uma vaga na Câmara de sua cidade natal, Presidente Olegário, a cerca de 30 km de Patos de Minas.

Gusttavo Lima também aparece como o principal doador da campanha do irmão, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) agregados na plataforma Divulgacand. Foram R$ 20 mil doados, no total.



“Passando aqui para deixar um grande abraço e pedir com carinho a vocês o voto e a confiança para o meu irmão, William Remelexo, candidato a vereador por Patos de Minas”, declara Gusttavo Lima em um dos vídeos publicados no perfil de William.

William Lima também publicou vídeos recebendo apoio de outros políticos do partido, como o ex-presidente Jair Bolsonaro e os deputados Nikolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro.

Quem é William Lima “Remelexo”?

Nome completo: Nilson dos Reis Lima

Idade: 52 anos (02/07/1972)

Partido: PL

Ocupação: Músico

Local de nascimento: Presidente Olegário

Total em bens declarados: R$ 135.000