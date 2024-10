Presidente da UPB faz sucessor em Belo Campo e elege esposa vereadora

Quinho elege prefeito e esposa como vereadora - Foto: Divulgação

Na região Sudoeste, o prefeito Quinho (PSD), que é presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), mostrou força política ao eleger o sucessor, Neto Fideles (PSD), com votação histórica de 72% dos votos válidos. Já na cidade vizinha, Vitória da Conquista, sua esposa, Leia de Quinho, foi eleita a segunda vereadora mais bem votada para câmara municipal, alcançando 4.272 votos.

Leia mais

>> “Abaixo do previsto”, diz Otto sobre prefeitos eleitos do PSD na Bahia

>> Apoio de candidato do MDB pode definir eleição em Camaçari

>> Jerônimo supera Rui e elege 309 prefeitos; PSD lidera ranking isolado

“É comemoração em dobro e a certeza de que fortalecemos um projeto a favor da região Sudoeste, com propostas, compromisso e articulação com diversos setores que querem avançar no desenvolvimento da região”, refletiu Quinho, que segue na presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB) até março de 2025, quando encerra o biênio de sua gestão à frente da entidade municipalista.