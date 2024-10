“Abaixo do previsto”, diz Otto sobre prefeitos eleitos do PSD na Bahia

Otto Alencar (PSD), senador - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Destaque como o maior partido da Bahia em número de prefeituras, o PSD elegeu, neste domingo, 6, 114 prefeitos, superando a marca de 108 prefeituras atingidas em 2020. Apesar do resultado, o líder da sigla, o senador Otto Alencar, afirmou, na manhã desta segunda-feira, 7, em conversa com o Portal A TARDE, que o dado foi abaixo do esperado.

“Nós disputamos as eleições com 225 candidatos e candidatas, prefeitos e prefeitas. E o nosso desempenho foi até abaixo do previsto. A minha previsão era que nós poderíamos fazer até 130 prefeitos [fizeram 114]. Houve alguns municípios que perdemos por 70 votos. Mas nós temos que agradecer aos vereadores, prefeitos eleitos, mas também acolher aqueles que não foram eleitos”, disse.



Mesmo com as expectativas não alcançadas, para Otto, o resultado ainda sim foi excelente e reforçou a importância da participação de líderes da base para alcançar a quantidade de gestões em 2024.

“Sem dúvida, ninguém ganha sozinho. Houve a participação de outras lideranças, como o próprio governador Jerônimo e o ministro Rui Costa. O PSD tem bons quadros e a maioria dos prefeitos foram reeleitos. Teve uma que me chamou muita atenção, que foi em Lençois, em que a prefeita se reelegeu com mais de 80% dos votos”

Otto também ressaltou que agora o momento também é de acolhimento aos candidatos dos municípios que não conseguiram a vitória nas urnas este ano e antecipou que se reunirá com os deputados estaduais e federais, “para que eles conversem com aqueles que não conseguiram, para que eles se sintam acolhidos”.

“É procurar ajudar os que ganharam e acolher os que perdem. Com esses que perdem, precisamos ter um olhar mais cuidadoso. Uma derrota abala muito qualquer um. E vamos ter que, de alguma forma, acolher os amigos, conversar, e tocar a vida para frente”.

Nas eleições deste ano, o PSD ficou liderou como a sigla com mais prefeituras no Brasil, e na Bahia não foi diferente. O crescimento reforça o partido na briga por um concorrido espaço na chapa majoritária da base aliada em 2026.



Em segundo lugar, bem distante do primeiro, aparece o Avante, que elegeu 60 prefeitos, muito mais do que os quatro eleitos em 2020. A legenda foi turbinada com a chegada do ex-deputado federal Ronaldo Carletto, ex-PP, em 2023. Com o apoio de Rui e Jerônimo, a legenda filiou diversas lideranças do interior e alcançou o posto de segundo partido com mais prefeituras na Bahia.