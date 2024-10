SSP registra mais de 200 crimes eleitorais durante eleições na Bahia

246 crimes eleitorais foram registrados - Foto: Alberto Maraux / SSP

Apesar do período eleitoral ter se encerrado no domingo após a contagem de votos e divulgação do novo prefeito e novos vereadores, a Operação Eleições 2024 da Secretaria da Segurança Pública (SPP) teve fim apenas na manhã desta segunda-feira, 7, às 7h da manhã.

A pasta divulgou que, ao todo, 246 crimes eleitorais foram registrados, além de prender 86 indivíduos em flagrante. As infrações mais registradas nas Delegacias Territoriais foram boca de urna, compra de votos, ameaça e propaganda irregular.

A ação contou com cerca de 34 mil policiais e bombeiros em atividade máxima nas cidades do estado baiano.

"Os policiais e bombeiros da Bahia trabalharam de forma incansável para garantir a democracia e o livre exercício da cidadania. Vamos analisar todo o planejamento, buscando aperfeiçoar a integração, pensando nos próximos grandes eventos", declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Os flagrantes aconteceram nas cidades de Salvador, Camaçari, Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Eunápolis, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Paulo Afonso, Itaberaba, Aporá, Aramari, Barra do Mendes, Caém, Camacan, Coaraci, Conceição do Almeida, Ibicuí, Ibiquera, Inhambupe, Ipirá, Jucuruçu, Medeiros Neto, Monte Santo, Mulungu do Morro, Nova Canaã, Pedro Alexandre, Remanso, Rio Real, Santa Brígida, Santana, Serra Preta, Ubatã, Xique-Xique, Tabocas de Brejo Velho, Santo Estevão, Retirolândia, Nova Viçosa, Maraú, Jitaúna, Irará, Iaçú, Cabaceiras do Paraguaçu, Amargosa, Teixeira de Freitas, Guaratinga, Andorinha e Teodoro Sampaio.