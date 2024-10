Votação encerrada: 187 crimes eleitorais foram contabilizados

A Operação Eleições 2024 segue até as 7h desta segunda-feira, 7, - Foto: Alberto Maraux | Divulgação | SSP - BA

As Forças da Segurança Pública contabilizaram 187 crimes eleitorais na Bahia, até as 18h deste domingo, 6, após o encerramento da votação. Segundo a SSP, houveram 78 prisões.

As ocorrências foram registradas em Delegacias Territoriais (DTs) da Polícia Civil, em 48 municípios.

Entre os crimes eleitorais mais contabilizados estão 48 ocorrências de boca de urna, 34 compras de voto, 21 registros de violação do sigilo do voto, 18 casos de propaganda irregular e 14 ocorrências.

Os flagrantes aconteceram nas cidades de Salvador, Camaçari, Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Eunápolis, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Paulo Afonso, Itaberaba, Aporá, Aramari, Barra do Mendes, Caém, Camacan, Coaraci, Conceição do Almeida, Ibicuí, Ibiquera, Inhambupe, Ipirá, Jucuruçu, Medeiros Neto, Monte Santo, Mulungu do Morro, Nova Canaã, Pedro Alexandre, Remanso, Rio Real, Santa Brígida, Santana, Serra Preta, Ubatã , Xique-Xique, Tabocas de Brejo Velho, Santo Estevão, Retirolândia, Nova Viçosa, Maraú, Jitaúna, Irará, Iaçú, Cabaceiras do Paraguaçu, Amargosa, Teixeira de Freitas, Guaratinga, Andorinha e Teodoro Sampaio.

A Operação Eleições 2024 segue até as 7h desta segunda-feira, 7, com 34 mil policiais e bombeiros, além do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) ativado.