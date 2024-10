"Péssimo exemplo para as crianças", diz professora sobre sujeira de santinhos

Operação de limpeza começou ainda no domingo, após o encerramento das urnas. - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

“É um péssimo exemplo para as crianças. A gente trabalha tanto com eles a questão da educação, de não jogar lixo no chão e numa eleição que é um processo democrático e de cidadania, a gente vê um mau exemplo desse na porta de duas escolas.. é um absurdo. Como professora, eu cheguei e fiquei assustada em ver essa situação”.



Esse foi o relato de Janaína Santana, professora da Escola Municipal Jardim Brasília, localizada no bairro de Pernambués, em Salvador, sobre a sujeira causada pelos santinhos de candidatos que deixaram as ruas tomadas após a votação das eleições municipais, no domingo, 6.

“Os alunos todos comentando na escola para você ver quanto lixo, para o quanto papel porque a gente essa semana trabalhou com as crianças a eleição e aí na conversa a gente sempre falou que essa questão da poluição visual da poluição mesmo das ruas da quantidade de lixo que é produzido nesses dias é um absurdo”, completou Janaína.



A escola em que Janaína trabalha fica em frente ao Colégio Kleber Pacheco, na Numa Pompílio Bitencourt. Maria felicidade, uma moradora que passava em frente ao local, conversou com a reportagem do Portal A TARDE sobre a situação.

Desde as primeiras horas do domingo, 6, já era possível ver um mar de santinhos nas ruas de Salvador | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

“Eu acho que o ser humano tá longe de se educar, era só receber seu santinho, guardar dentro de sua bolsa, chegar em casa e jogar no lixo. Olha a quantidade de santinhos no chão. Para que é isso gente? Tanto o gasto de dinheiro da parte deles como a suja, não tem necessidade disso. No dia da eleição não deveria haver nada disso aí, deveria ser proibido”.



A equipe de reportagem do A TARDE percorreu diversos locais de votação para avaliar a situação da sujeira causada pelos santinhos e o trabalho de limpeza. Além de Pernambués, a região em frente à Universidade do Estado da Bahia e os colégios situados no Cabula também enfrentam grandes desafios de limpeza, devido à quantidade de material eleitoral espalhado pelas ruas.

A Limpurb iniciou uma operação logo após a votação | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) iniciou uma operação especial no domingo, 6, logo após o encerramento das votações, para remover o grande volume de santinhos e outros materiais de campanha eleitoral descartados irregularmente, e segue com as equipes na rua nesta segunda-feira, 7.