Duque de Caxias tem votação tranquila, mas sujeira nas ruas assusta

Santinhos espalhados pelas ruas do entorno do Colégio Duque de Caxias - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Na tarde deste domingo, 6, o clima foi de tranquilidade no Colégio Duque de Caxias, localizado na Liberdade, quinto maior colégio eleitoral de Salvador, durante o encerramento das eleições. A movimentação foi organizada, ainda que muitos eleitores tenham deixado para votar nos minutos finais.

No entanto, como de praxe, alguns retardatários chegaram após o fechamento dos portões, frustrados por não conseguirem exercer seu direito ao voto.

A situação da tarde contrastou com a movimentação registrada pela manhã. Segundo a reportagem do Portal A Tarde, o cenário era completamente diferente nas primeiras horas de votação, com longas filas, tumulto e diversas reclamações por parte dos eleitores, refletindo um início de dia mais conturbado no local.

Mas alguns deixaram para votar já no finalzinho para tentar fugir das filas. É o caso do senhor Indomar da Silva, que, acompanhado do seu filho, votou rapidamente e com tranquilidade. Ele relatou à reportagem do A Tarde que todo ano só vota nos minutos finais.

“Só venho nesse horário, sempre. Quando eu chego, é diretamente para votar, nunca tem ninguém na frente, geralmente uma ou duas pessoas. E consegui votar de boa, pessoal bem receptivo, sem problema algum."

Mas reclamou da sujeira e da “agonia” na frente do Colégio Estadual Duque de Caxias, que, mesmo sem fila, contava com muitas pessoas na frente fazendo boca de urna.

“Todos os anos são assim. Eu só acho ruim a panfletagem, né, que mais tarde é uma sujeira. Se chover, vira uma ‘lamaria’”, reclamou o morador da Liberdade.



Fernanda Amorim foi uma das últimas eleitoras a chegar no Duque de Caxias, conseguindo ainda assim votar com tranquilidade. Fernanda relatou que veio nesse horário devido ao trabalho, mas que também é uma opção por ser uma faixa de horário mais tranquila.

“Estava trabalhando também, mas esse é um horário mais tranquilo. Pela manhã, é um horário de muito movimento, onde as pessoas, eu acho, se reúnem para ir mais nesse horário da manhã”, disse.

Sobre a grande movimentação nas redondezas do colégio eleitoral, seja por pessoas curtindo, bebendo, indo votar ou até mesmo fazendo boca de urna, Fernanda explica que isso é devido ao tamanho do colégio, fazendo com que haja um grande fluxo de pessoas nas redondezas.

“Todo ano é isso, todo ano. Acho que é pelo fato de ser o quinto colégio eleitoral da cidade, aí é por isso que muita gente vem até de outro lugar, que não mora mais aqui, aí fica. Todo ano, toda época de período eleitoral fica assim”, relatou.

Os portões foram fechados pontualmente às 17h, sem nenhum tipo de intercorrência ou tumulto. Duas pessoas foram registradas chegando após o encerramento da votação: uma senhora que não quis falar com nossa equipe, mas saiu esbravejando e dizendo: “Se fosse um candidato, eles deixavam votar até de noite.”

É um rapaz que populares identificaram como Orelha. Ele relatou que estava bebendo com os amigos e não se deu conta do horário e saiu gritando: “Vou é comer minha água.”