Eleição aquece vendas e ambulantes comemoram: "Muita procura"

O primeiro turno das eleições tem movimentado não somente as ruas e colégios de Salvador, mas também as vendas. Os vendedores ambulantes que trabalham na região do Colégio Rotary, maior zona eleitoral neste ano, tem celebrado o aquecimento e a grande procura.

Vendedora ambulante a mais de 30 anos, dona Lindaura Ferreira, trabalha há mais de uma década na porta do Rotary. Para ela, que é moradora do bairro de Itapuã, o colégio é um ponto estratégico pois sempre tem movimentação.

"Eu trabalho há 15 anos aqui na porta do colégio Rotary em todas as eleições. As pessoas sempre chegam procurando algo para comer durante todo o dia. De manhã, por exemplo, sai muito café e bolo. Cada peça é R$5,00. Ainda não sei qual será meu lucro, mas sinto que vendi muito bem hoje. É só olhar aqui na prateleira que não tem mais quase nada, graças à Deus", brinca.



Além de café e bolo, na banca de dona "Diu," como é carinhosamente conhecida, os eleitores encontram ainda cachorro quente, pastel e coxinha. A última opção, segundo ela, é a mais procurada.



A alta demanda foi sentida também pelos ambulantes de 'primeira viagem'. No "Point do Pirão de Aipim", os eleitores encontraram até mesmo opção de almoço. Um dos alimentos mais procurados na região. "Menina, eu cheguei aqui 10h e quando deu 12h00 não parou de chegar gente. As vendas estão muito boas, melhor do que eu imaginava", conta a vendedora Sandra Reis

Dias antes meu chefe tinha falado que eu ia ficar em outro colégio. Mas acho que por aqui ter virado o maior colégio eleitoral, ele decidiu que eu viesse para cá. A movimentação está muito grande. Já vendi mais da metade da marmitas que cheguei", conta.a vendedora estima que, até o meio da tarde vendeu mais de R$ 1.000. a expectativa é que até o fim da votação, o valor arrecadado aumente ainda mais.

Este ano, o Rotary ultrapassou o Luiz Viana, em Brotas, registrando mais de 18 mil eleitores. Com isso, se tornou o maior colégio eleitoral da capital baiana.