VÍDEO: idosa de 72 anos chega de ambulância e maca para votar

Idosa foi votar de maca nesta domingo, 6 - Foto: Juan Rodrigues/Rede Amazônica

Uma idosa identificada como Diana Maria Costa Fortini, 72, chegou de ambulância em uma maca para votar na Escola Estadual José Otino de Freitas, em Rondônia, neste domingo, 6.

O fato de ficar acamada não impediu a sua vontade de participar da 'festa da democracia'. Diana, que também não tem obrigação de votar por causa da idade, chegou de ambulância e foi levada até a sala de sua seção de votação. Após escolher os seus candidatos, ela foi levada para casa.

"É uma das poucas liberdades que me resta. Agradeço muito ao tribunal", disse Diana para os presentes na escola da rede estadual.



Os familiares da idosa disseram que é a segunda vez que ela tenta votar. Ela conseguiu o feito este ano com a ajuda do departamento de acessibilidade do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RO).