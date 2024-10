Eleitores do Rotary lamentam não chegarem a tempo para votação

Colégio Rotary, localizado no bairro de Itapuã - Foto: Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

O maior colégio eleitoral de Salvador, o Rotary, em Itapuã, fechou os portões pontualmente às 17h, como estabelece o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo de eleição. Não houve tumulto, mas, como de praxe, houve eleitores atrasados que não conseguiram chegar a tempo para votar.

Exemplo disso é o motociclista por aplicativo Alípio Lima Ribeiro. Ele até correu, mas deu de cara com os portões fechados. "Eu tentei de tudo. Estava no Bairro da paz trabalhando, mas não consegui chegar a tempo. Não foi por falta de interesse, apenas rolou esse imprevisto. Agora vou tentar justificar o voto", lamentou ao Portal A TARDE.

Enquanto para uns correr não adiantou muita coisa, para outros eleitores, acelerar os passos foi o que fez a diferença. Segundos antes dos portões serem fechados, o vendedor Alain Tavares Campos conseguiu entrar no colégio e exercer sua cidadania.

"Eu estava trabalhando, tenho uma barraca aqui perto. Estava esperando chegar mais perto do fim para vir votar. Tive que correr, mas inda bem que deu tempo", celebrou.

O vendedor Alain Tavares Campos conseguiu chegar a tempo para votar | Foto: Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

Segundo o TSE, na Bahia, mais de 11 milhões de eleitores estavam aptos para comparecerem às urnas. Já em Salvador, quase 2 milhões estavam sem restrição, ocupando o primeiro lugar como a cidade com o maior colégio eleitoral do estado. Na Capital, este ano o colégio Rotary superou o Luiz Viana e se tornou a maior zona eleitoral de Salvador, com mais de 18 mil eleitores.



Os dados de abstenção no estado e na cidade serão divulgados em breve pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.