Tranquilidade e sujeira marcam final da votação no colégio Luiz Viana

Fachada do Colégio Estadual Luiz Viana Filho - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

A votação no Colégio Luiz Viana, em Brotas, foi marcada por um clima tranquilo no final da tarde deste domingo, 6. Enquanto os eleitores deixavam as urnas, a movimentação era leve, sem grandes incidentes.

Durante toda a tarde, a eleição aconteceu sem nenhum problema. Apenas um eleitor se atrasou e, por escolha própria, não quis conversar com a imprensa. Fora isso, uma outra eleitora se destacou ao sair gritando: “Espero que não tenha segundo turno”.

A sujeira deixada pela campanha também estava à mostra nas ruas, com vários santinhos espalhados no chão. No entanto, os garis já estavam a todo vapor, limpando a área e tentando deixar tudo em ordem.