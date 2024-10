Idosa cai em buraco escondido por santinhos em Salvador

Idosa cai em buraco escondido por santinho em Salvador - Foto: Denisse Salazar / Ag. A Tarde

Uma eleitora passou por um susto ao tropeçar em um buraco coberto por santinhos jogados no chão, no bairro de Brotas, em Salvador, enquanto se preparava para votar neste domingo, 6, próximo ao Colégio Estadual Luiz Viana. Conforme noticiado pelo Grupo A TARDE, antes mesmo das 8h, a sujeira tomava conta dos locais próximos aos pontos de votação na capital.

De acordo com informações da TV Bahia, a mulher foi socorrida por policiais militares e eleitores que presenciaram a queda. Identificada como Dona Vânia, a mulher relatou sentir dores leves no joelho.

Devido à situação, a idosa exigiu das autoridades uma reforma no local. Policiais que ajudaram Dona Vânia informaram que outras pessoas também haviam tropeçado no mesmo buraco ao longo da manhã, mas sem ferimentos graves.

Um outro caso foi registrado em São Paulo, quando uma eleitora de 62 anos ficou ferida após cair em um buraco, também escondido por santinhos espalhados no chão em São José do Rio Preto.



A prática de espalhar santinhos é comum perto das eleições. Essa atividade é passível de detenção de 6 meses a 1 ano, com a possibilidade de pena alternativa de prestação de serviços à comunidade e multa.

