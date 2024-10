Justiça mantém bloqueio de bens de Gusttavo Lima e Deolane Bezerra

Também pediram desbloqueio de contas correntes e bens de outras pessoas físicas e jurídicas - Foto: Reprodução | Rede Sociais

O bloqueio de bens dos investigados da Operação Integration, entre eles Gusttavo Lima e Deolane Bezerra foi mantido por decisão da juíza da 12ª Vara Criminal do Recife, Andréa Calado da Cruz, nesta quarta-feira, 9. Eles são investigados por lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A juíza também negou autorização aos sócios da empresa Vai de Bet para viajar a Brasília.

A defesa de Gusttavo Lima solicitou o desbloqueio dos bens usando uma decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, relator do caso, que determinou a soltura dos investigados e todas as medidas cautelares O pedido foi negado pela juíza pontuando que o desembargador revogou a prisão preventiva, a suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, e também o porte de arma de fogo, mas manteve as ordens de bloqueio de valores e sequestro de bens.

“Os fundamentos que embasaram a decisão original continuam inalterados e, portanto, vigentes, justificando a necessidade da manutenção das restrições patrimoniais. A gravidade das circunstâncias que levaram à adoção dessas medidas ainda se faz presente, assegurando a proteção dos interesses da Justiça”, escreveu a juíza em um trecho da decisão.

Também pediram desbloqueio de contas correntes e bens de outras pessoas físicas e jurídicas citadas no processo. Entre eles, Carlos Alberto Coelho Rocha, Maria Bernadette Pedrosa Campos, Lotérica Caçula de Franca Ltda., Lotérica Pupins de Batatais (SP) e Lotérica Sorte Grande de Franca Ltda.