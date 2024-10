Apostadora processa Gusttavo Lima após perder dinheiro em bet

Gusttavo Lima é investigado na Operação Integration - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Gusttavo Lima enfrenta um processo de uma apostadora que perdeu uma quantia significativa ao usar a plataforma de jogos Vai de Bet. A mulher afirma que a publicidade do cantor foi crucial para sua decisão de jogar, resultando em prejuízos financeiros e afetando sua saúde mental.



Na ação, revelada pela coluna Fábia Oliveira, a autora explica como o envolvimento com a plataforma prejudicou suas relações pessoais e familiares. Ela destaca que as promessas fraudulentas a levaram a um estado de angústia. Segundo ela, se não fosse pela promoção de Gusttavo, nunca teria entrado no mundo dos jogos online.

Logo após um mandado de prisão contra Gusttavo Lima, que foi revogado horas depois, a indenização pedida pela mulher foi alterada. Em uma emenda à inicial, a autora afirmou ter sofrido danos de escalas maiores que aquelas esmiuçadas anteriormente. Diante da complexidade de seus prejuízos, substituiu a indenização total de R$ 13 mil por uma de R$ 28 mil.

Segundo Fábia Oliviera, a ação começou antes do pedido de prisão do cantor. Desde o início, a mulher relatava sua experiência traumática, mencionando não apenas Gusttavo, mas também outros indivíduos ligados à Operação Integration.