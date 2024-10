Indiciado em operação, Gusttavo Lima volta aos EUA após shows

Gusttavo voltou para os EUA acompanhado da família - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Gusttavo Lima, sob investigação por um esquema de apostas ilegais, retornou aos Estados Unidos neste domingo, 29, após uma rápida passagem pelo Brasil. Ele voou de Miami para o Brasil na semana anterior para realizar dois shows no Pará: em Marabá na sexta-feira, 27, e em Parauapebas no sábado, 28. Sua assessoria confirmou que ele voltou para os EUA acompanhado da família.

Esses foram os primeiros shows do cantor desde que sua prisão preventiva foi decretada e, em seguida, revogada. Gusttavo está sendo investigado por lavagem de dinheiro relacionada a apostas online.

Na terça-feira, 24, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, da 4ª Câmara Criminal de Recife, revogou o pedido de prisão e cancelou a suspensão do passaporte do artista, além de outras medidas cautelares, como a proibição de posse de arma.

O desembargador afirmou que as justificativas para a prisão preventiva e outras medidas eram baseadas em suposições inadequadas e considerações genéricas, sem evidências concretas.

A defesa do cantor nega qualquer atividade ilegal, afirmando que sua relação com as empresas investigadas era apenas de uso de imagem e resultante da venda de uma aeronave, ressaltando que todas as operações do artista foram legais.