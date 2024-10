Luciano Huck recebe proposta ousada de Déa Lúcia: “Levanta nunca mais”

Luciano Huck recebeu uma proposta inusitada de Déa Lúcia durante o programa ‘Domingão com Huck’ - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O apresentador Luciano Huck recebeu uma proposta inusitada de Déa Lúcia durante o programa ‘Domingão com Huck’, da TV Globo, nesse domingo, 29. Após a atriz Alice Wegmann se apresentar na Batalha do Lip Sync, quadro do programa, ao som de ‘Na Boquinha da Garrafa’, sucesso da Companhia do Pagode, a mãe de Paulo Gustavo decidiu fazer uma provocação.

“Dança aí, Luciano. Dança aí na boquinha da garrafa que eu quero ver”, disse ela, com o objeto na mão. Luciano brincou: “Se a senhora for, eu vou. Se a Dona Déa descer, ela não levanta nunca mais da boquinha da garrafa”. O apresentador recusou o desafio.

Na oportunidade, Alice fez uma revelação: “E para justificar a minha escolha, eu tenho uma memória de criança. Eu tinha cinco anos e a minha bisavó, Suani, uma das poucas imagens e lembranças que eu tenho dela é dançando na boquinha da garrafa aos 75 anos”.

Em seguida, Luciano questionou: “Pera aí, Alice Wegmann, deixa eu entender. A lembrança que você tem da sua bisavó não é lendo livro, recitando uma poesia, fazendo crochê, chazinho, é dançando na boquinha da garrafa?”.

“E ela chamava todos os netos, bisnetos, filhos. Ela deve estar olhando lá do céu e falando ‘que orgulho dessa menina’”, respondeu a atriz.