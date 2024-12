Preta Gil desabafa após ida a festa em meio a tratamento de câncer

Preta Gil fez reflexão sobre importância de curtir em meio a tratamento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil usou o seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, 21, para reagir aos comentários sobre a sua presença na Yolo Love Party, festival musical que aconteceu no dia anterior, no Rio de Janeiro. Ela ressaltou que, apesar de estar em tratamento contra o câncer, pode também aproveitar eventos.

“Para os preocupados de plantão, fui ontem sim na festa maravilhosa. Tinha uma cadeirinha, na qual eu sentava. Quando tocava música que eu amava muito eu levantava e dançava”, garantiu a filha de Gilberto Gil.

A famosa ainda fez uma reflexão nos stories do seu Instagram sobre ir em festas e curtir a vida, mas seguindo as orientações médicas que recebe.

"Isso é terapêutico. É importantíssimo a gente viver, tá, queridos? Então, assim, zero problemas eu ir pra festinha, tá? Inclusive, me convidem", disse.