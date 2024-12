Influencer gasta fortuna para ficar igual a Cauã Reymond; veja resultado

O cearense mostrou procedimentos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um influenciador cearense viralizou na web após uma transformação estética curiosa. Gleiciano Azevedo Junior, de 32 anos, afirmou ter investido mais de R$ 100 mil em cirurgias plásticas e harmonização facial para se parecer com o ator Cauã Reymond.

Em uma postagem no Instagram, Gleiciano compartilhou o resultado com seus seguidores, gerando reações divididas. Na legenda da publicação, ele brincou: "Gastei mais de 100 mil reais com plásticas no rosto e fiquei a cara do Cauã Reymond. (vozes da minha cabeça)".

Os internautas fizeram questão de comentar. Enquanto alguns elogiaram a semelhança, com frases como "Idêntico, parece um gêmeo!" e "Quase não soube diferenciar", outros foram mais críticos: "O resultado é com quanto tempo?" e "Pede o dinheiro de volta que te enganaram".

Confira o antes e o depois: