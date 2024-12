Isabel Veloso, grávida e com câncer, reflete sobre expectativa de vida

A influenciadora Isabel Veloso surpreendeu seus seguidores ao celebrar momentos marcantes de 2024. - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, surpreendeu seus seguidores ao celebrar momentos marcantes de 2024. Isabel, diagnosticada em janeiro com Linfoma de Hodgkin, inicialmente recebeu um prognóstico devastador: apenas seis meses de vida.



Leia mais:

>> Com câncer, Isabel Veloso mostra evolução de sua gravidez

>> Grávida e tratando câncer, Isabel Veloso revela problema no seio

>> Marido de Isabel Veloso faz anúncio sobre doença após gestação

Atualmente, Isabel aguarda a chegada de seu primeiro filho, Arthur, fruto de sua união com Lucas Borbas. A expectativa pela maternidade é ainda mais especial, pois vem carregada de superação, já que a influenciadora conseguiu enfrentar e superar a infertilidade causada pelos intensos tratamentos contra o câncer.

A influenciadora utilizou seu Instagram para compartilhar um carrossel de imagens acompanhadas de relatos sobre momentos que considera especiais e marcantes. "Como vou ficar triste se, neste ano, vi meu cabelo crescer depois de parar a quimioterapia, pude experimentar um pouco da sonhada faculdade, descobri o que era o amor, superei uma expectativa médica, aprendi a reconhecer minha força e consegui sobreviver após ficar dopada de medicações em altas doses para dor", escreveu.

Ela continuou o relato: "Conheci os cuidados paliativos e, finalmente, tive qualidade de vida. Fiquei noiva, casei com o amor da minha vida, realizei o casamento dos sonhos, fui ao jogo do meu time pela primeira vez, descobri que estava grávida, mesmo após ter enfrentado a infertilidade causada pelos tratamentos, e voltei a me tratar para poder ver meu filho crescer. Voltei a sentir vontade de estar viva".

Na legenda da publicação, Isabel escreveu: "Eu vivo o milagre da vida, todos e todos os dias". Mesmo diante dos desafios contínuos, como o retorno das sessões de quimioterapia devido ao crescimento do tumor durante a gravidez, Isabel Veloso segue mantendo uma atitude positiva, compartilhando sua rotina com seus seguidores.

Veja a publicação: