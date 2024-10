Grávida e tratando câncer, Isabel Veloso revela problema no seio

A influenciadora Isabel Veloso - Foto: Reprodução

A influenciadora Isabel Veloso, que está grávida e em tratamento oncológico, revelou nesta quinta-feira, 17, através de seus stories no Instagram, que está tendo vazamento de colostro, o primeiro leite materno, já na 19ª semana de gestação.

"Percebi um leve vazamento de colostro, formando uma casquinha amarela e manchando meu pijama. Fiquei surpresa quando apertei e o colostro saiu", contou Isabel.

Ela contou que comentou sobre o ocorrido com a médica que acompanha a gestação. “Ela comentou comigo que é super-raro começar a vazar [colostro] desde a 19ª semana de gestação, e me orientou a coletar com a seringa. Estou muito feliz. Ela está achando que vou ter bastante leite. E meu maior medo era não ter leite. Estou muito feliz, porque o colostro é a primeira vacina do bebê. Agora vou começar a coletar com a seringa. Mas estou muito chocada".