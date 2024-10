Com câncer avançado, Isabel Veloso fala sobre ‘cura de gestação'

Isabel Veloso - Foto: Reprodução / Redes sociais

A influenciadora Isabel Veloso, 18, comentou nas redes sociais sobre estar grávida e a luta contra um câncer avançado. A jovem está em cuidados paliativos.

“Não existe uma sensação melhor… Exige muito, mas é incrível. Gerar me cura”, disse Isabel Veloso nas redes sociais.

Ela diz que a data do parto está prevista para fevereiro de 2025. Ela segue com um pré-natal de alto risco, diante do câncer.

Isabel Veloso tem sido pivô de uma série de questionamentos nas redes sociais após anunciar, em março deste ano, que enfrentava um câncer terminal e que teria em torno de apenas seis meses de vida pela frente. Entretanto, há pouco mais de um mês, ela comunicou que estaria grávida do seu primeiro filho.



Por conta da notícias, muitas opiniões ficaram divididas, especialmente devido ao diagnóstico de câncer terminal que a paranaense havia recebido anteriormente.

