Câncer terminal? Médica 'abre o jogo' sobre saúde de Isabel Veloso

No último dia 11, entretanto, Isabel comunicou que estaria grávida do seu primeiro filho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital, Isabel Veloso, tem sido pivô de uma série de questionamentos nas redes sociais após anunciar, em março deste ano, que enfrentava um câncer terminal e que teria em torno de apenas seis meses de vida pela frente. No último dia 11, entretanto, ela comunicou que estaria grávida do seu primeiro filho.

Por conta da notícias, muitas opiniões ficaram divididas, especialmente devido ao diagnóstico de câncer terminal que a paranaense havia recebido anteriormente. A situação foi esclarecida pela médica Melina Branco Behne, responsável pelo tratamento de Isabel, que disse que o quadro da jovem não é tão grave quanto parecia.

Segundo Melina, o tumor está pequeno e seu crescimento está estagnado. “O quadro clínico da Isabel está estável, o tumor está pequeno, com o crescimento estagnado e ainda com o controle importante dos sintomas que ela sentia – que eram dores e falta de ar. Agora, o que está sentindo são as ânsias e os vômitos, comuns no início da gestação”, detalhou.

A médica que havia aconselhado Isabel a não engravidar, garantiu ainda que a quimioterapia, radioterapia e outros tratamentos já feitos não atrapalharão o desenvolvimento da criança.

“Quando eu e a Isabel conversamos sobre gestação, ela não andava por causa da dor no corpo e usava oxigênio devido a falta de ar. A orientação foi de não engravidar porque os sintomas poderiam piorar. E ainda: seria mais difícil controlá-los porque durante a gestação alguns medicamentos são contraindicados”, afirmou.

Melina ainda esclareceu que Isabel decidiu parar com a quimioterapia por ter tido um efeito colateral e também suspendeu o tratamento com o uso do canabidiol devido à sua gestação. Nas palavras da médica, Isabel não está em estágio terminal, e sim, apenas sob cuidados paliativos.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os cuidados paliativos são uma abordagem que visam melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam problemas associados a doenças graves, incuráveis e que ameaçam a vida.

Cuidados paliativos são um conjunto de práticas médicas voltadas a melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças graves. No caso de Isabel, o câncer se encontra em um estágio controlável.