Quem é Isabel Veloso, influencer com câncer terminal que está grávida?

Isabel Veloso se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias. O motivo? A influenciadora chamou a atenção ao anunciar que espera o primeiro filho do marido Lucas Borba.

A influencer, porém, já viraliza há alguns anos. A primeira vez foi quando ela compartilhou sua jornada com câncer terminal, no início do ano.

A jovem atualmente tem 18 anos e usa as suas redes sociais para dar detalhes da sua rotina convivendo com a doença. Ela tem mais de 3 milhões de seguidores em seu perfil.

Quem é Isabel Veloso?

A influenciadora foi diagnosticada, aos 15 anos, em 2021, com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sangue que se origina no sistema linfático, considerado agressivo.

Após a descoberta, ela fez quimioterapia, transplante de medula óssea e alcançou a cura em novembro de 2023. Três meses depois, porém, a doença voltou de forma mais agressiva.

Nas redes sociais, Isabel Veloso chega a receber muitos comentários negativos, como os que dizem que ela teria utilizado sua história para ganhar seguidores.