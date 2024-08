Saiba quem são os baianos confirmados no novo álbum de Liniker

- Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

A tracklist do novo álbum da cantora Liniker, 'CAJU', foi divulgada pela artista e para a alegria dos fãs baianos, em especial, a produção conta com a participação de artistas do estado. CAJU é o segundo trabalho solo da cantora, vencedora do Grammy Latino 2022, na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.

Com oito participações especiais, o disco conta com a participação da cantora Melly e o grupo BaianaSystem. Além dos baianos, Lulu Santos, ANAVITÓRIA e Pabllo Vittar também foram confirmados.

Confira a tracklist completa: