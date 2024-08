Vídeo: com câncer terminal, influencer anuncia gravidez

Casal de influenciadores terá o primeiro filho - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital Isabel Veloso, de 18 anos, que ganhou milhares de seguidores nas redes sociais após mostrar seu processo de tratamento contra um câncer terminal, anunciou através de vídeo que está grávida. Ela e o esposo, Lucas Borbas, de 22 anos, também influencer, anunciaram a gravidez através de um vídeo publicado nas redes sociais.

“A visita ao médico trouxe uma notícia que mudaria suas vidas para sempre. E assim, Lucas e Isabel começaram a preparar o ambiente para uma nova vida que está a caminho. Um novo caminho se inicia na vida desse casal, repleto de esperança e amor. Lucas e Isabel estão esperando um bebê”, diz um trecho do vídeo publicado nas redes sociais de Lucas.

Em suas redes sociais, Isabel publicou uma foto com o esposo, e o porta retrato com a notícia da gravidez. A influencer tem uma condição rara chamada Linfoma de Hodgkin, câncer da parte do sistema imunológico chamada de sistema linfático. Além de também enfrentar um câncer ao redor do coração.



Nos últimos dias, Isabel disse através das redes sociais que recebeu um novo diagnóstico, com a descoberta de nódulos no seio. “Tive uma consulta hoje e foram notados dois nódulos no meu seio, um em cada seio. O médico acredita que é benigno, mas eu vou fazer um ultrassom para confirmar alguma coisa e investigar”, relatou Isabela.

Apesar do diagnóstico, a influenciadora está confiante. “Ele [o médico] acredita que não é nada. Querendo ou não, fiquei preocupada. Mas, enfim, vai dar tudo certo e é isso. Eu vou dormir agora”.