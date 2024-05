Influencer com câncer terminal desabafa na web: "Vocês me mataram" | A TARDE

A influencer Isabel Veloso, de 17 anos, que está com um câncer terminal, trouxe à tona que está sendo alvo de ataques e críticas envolvendo uma possível maternidade dela. Tudo começou no último domingo, 12, Dia das Mães, quando o marido de Isabel, Lucas Borbas, parabenizou a amada, demonstrando o sonho do casal em ter filhos.

"Feliz Dia das Mães, meu amor. Talvez as pessoas achem estranho, mas só nos sabemos! Estamos profetizando! Te amo, minha gatinha", escreveu ele com uma foto do casal. "Te amo", respondeu a influencer.

Rapidamente, o casal sofreu ataques de haters. Em resposta, Isabel Veloso, que tem o desejo de adotar uma criança, fez um post lamentando as mensagens de ódio. "Como já estão caindo em cima de mim, é bom ler. É um DESEJO. Não falei que estou adotando. Vocês são um bando de insuportáveis. Está ruim? Adotem vocês. Ignorantes. Graças a Deus, eu tenho um sonho, e eu creio, SIM, em milagres. Vocês mesmos me mataram antes mesmo de eu vir a falecer", escreveu a influencer.

“Vocês sabem que, pra mim, é muito difícil engravidar por conta da doença, enfim, claro que eu creio em milagres, nada é impossível pra Deus, tudo tem hora e momento, mas é de risco”, completou Isabel Veloso.

