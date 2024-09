Isabel Veloso se pronuncia após médica negar câncer terminal; confira

Jovem viralizou nas redes sociais mostrando e falando sobre a sua luta contra a doença - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, se pronunciou nas redes sociais, na noite desta terça-feira, 27, após uma das médicas que cuidou dela revelar que o câncer enfrentado pela produtora de conteúdo digital não seria terminal.

Diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, a jovem viralizou nas redes sociais mostrando e falando sobre a sua luta contra a doença. Em entrevistas recentes, concedidas no início do ano, Isabel chegou a dizer que teria apenas seis meses de vida, mas, no último dia 11, ela afirmou que estava grávida de seu primeiro filho.

Segundo a médica Melina Branco, a doença de Isabel não está em estágio terminal, e sim, apenas sob cuidados paliativos. Nas redes, a influenciadora se explicou: "Paliativo é terminal, porém sem data prevista. Paliativo é quando você tenta dar o máximo de qualidade de vida à pessoa até seu último dia e, sim, significa que não tem cura".

Isabel afirmou ainda que a forma abordada pela médica teria sido a primeira vez em que o estado de saúde dela não foi tratado de maneira sensacionalista. No entanto, ela lamentou a repercussão que teve nas redes.

“Ainda assim tem gente falando: 'ah, então essa é a maior prova que ela estava mentindo sobre a doença dela.' Mas, na realidade, essa é a maior prova que eu não estava mentindo sobre a minha doença", completou.

Por fim, a influenciadora disse ainda estar cansada de ter que encarar certos comentários na internet, acusando-a de estar mentindo e disse ainda que essa situação está sendo cuidada pela sua assessoria jurídica.

"Pode ser que eu dure mais um ano, dez anos, três anos. Estou bem cansada de as pessoas virem me acusar de coisas que eu não sou”, finalizou Isabel, que ainda alterou o texto na bio de seu Instagram em que afirmava estar em câncer terminal.