Oh Polêmico é internado novamente; entenda o motivo

Cantor Oh Polêmico - Foto: Kiel / Divulgação

O cantor "Oh Polêmico" precisou ser internado na noite da última sexta-feira, 29, em uma unidade médica. O artista passou por um procedimento estético.

O pagodeiro realizou uma lipoaspiração no abdômen. Nas redes sociais, ele compartilhou alguns detalhes.

| Foto: Reprodução / Instagram

Em um vídeo publicado neste sábado, 30, Polly afirmou que estava esperando receber alta e que iria contar mais detalhes sobre o procedimento em breve.

Ele ainda mostrou a sua namorada, a dançarina Natalya Nery, que o acompanha enquanto ele está na unidade médica.

Natalya Nery também publicou fotos de Polly. Em story postado no Instagram, ela aparece deitada, enquanto Polly descansa.

Susto no ano passado

Se dessa vez foi para um procedimento, no ano passado Polly foi internado pra valer. Em julho de 2023, ele desmaiou durante um show na cidade de Laje, cidade a 235 km de Salvador e ficou internado por dois dias.

Segundo a equipe do artista, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois foi encaminhado para um hospital da cidade. Ele esteve internado na UTI do Hospital Incar em Santo Antônio de Jesus.

Detalhes sobre o que fez Polly passar mal não foram revelados na época.

Agressão a motoboy

Recentemente, Polly se envolveu em uma confusão grande, após agredir um motoboy no Condomínio Manhattan Square Home, na Avenida Paralela.



De acordo com a mãe de Cássio Barbosa, em entrevista ao programa Balanço Geral da Record Bahia, o motoboy precisou fazer uma cirurgia de reconstrução facial pós-trauma, chamada ortognática, pois teve o maxilar quebrado durante as agressões de Oh Polêmico.