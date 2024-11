Sangrando: foto de motoboy agredido por Oh Polêmico é divulgada

Oh Polêmico causou com agressão a motoboy - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A polêmica agressão do cantor Oh Polêmico a um jovem de 20 anos segue rendendo. Um vídeo mostrando o motoboy ensanguentado e sem dentes após ser agredido pelo cantor do hit 'Pitbull Enraivado' está circulando nas redes sociais.

A agressão ocorreu em um condomínio de luxo em Salvador, onde o cantor desferiu socos no motoboy.

Nas imagens, o jovem de 20 anos, filho de um policial, aparece com um corte na bochecha direita, a boca sangrando e dentes quebrados. "Meus dentes já foram", lamenta.

Jovem ficou ensanguentado

Detalhes da agressão

O vídeo mostra Oh Polêmico agredindo o motoboy no estacionamento do condomínio Manhattan, localizado no bairro de Patamares.

Outras duas pessoas também aparecem na confusão, incluindo o filho de um conhecido empresário do entretenimento na Bahia.

Caso de polícia

Em nota à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, a Polícia Civil da Bahia informou que investiga o caso como lesão corporal. A apuração está a cargo da 4ª Delegacia Territorial de São Caetano.