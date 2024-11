Oh Polêmico confirma agressão a filho de policial: "Sempre"

Oh Polêmico falou de assunto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Oh Polêmico confirmou nesta segunda-feira, 4, que agrediu um motoboy. O caso aconteceu no bairro de Patamares, em Salvador, e a vítima é um jovem de 20 anos, filho de um policial baiano.

Após as imagens da agressão, registradas por câmeras de segurança, vazarem nas redes sociais, a voz de "Pitbull Enraivado" decidiu comentar sobre o caso, ocorrido na última quinta-feira, 31, no estacionamento do luxuoso condomínio Manhattan. Além do cantor, outros dois homens se envolveram na confusão, sendo que um deles é filho de um conhecido empresário do entretenimento baiano.

No vídeo publicado no Instagram, Oh Polêmico afirmou que há inverdades sendo ditas sobre o caso e que está resolvendo a situação com a família da vítima. "Vi muitas inverdades também, mas entendo que não seria o melhor momento para entrar em detalhes do acontecido. Quero que vocês saibam que, desde o dia do acontecido, eu e minha equipe estamos em contato com a família dos envolvidos, e tudo está se resolvendo. A verdade sempre aparece", declarou.