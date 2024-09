Conflito entre pagodeiros: Os Africanos acusa Oh Polêmico de plágio

Atitude de Oh Polêmico desagradou vocalista da banda Os Africanos - Foto: Reprodução | Instagram @ohpolemicooficial @bandaosafricanosoficial

A semana começou sendo marcada por mais uma polêmica no pagodão baiano. Depois da discussão dos bloquinhos repercutir nas redes sociais, chegou a vez do vocalista da banda ‘Os Africanos’, conhecido como ‘Oh Brigadeiro’, acusar o cantor Oh Polêmico de plágio. Em postagens feitas no Instagram, o artista soltou várias indiretas para Polly.

O desentendimento foi iniciado depois que Oh Polêmico lançou o 'Bloco dos Amigos', reunindo sucessos de vários cantores do gênero musical, como Rick Ralley, Cirilo Teclas, O Malvadão, Rei do Baile e, inclusive, Os Africanos. Apesar do artista declarar, logo após a publicação do projeto musical nas plataformas digitais, que fez as versões em uma forma de homenagem aos ‘parceiros’, a ação foi vista de forma negativa por Brigadeiro.

Revoltado, o vocalista de Os Africanos insinuou que Polly estava se aproveitando do sucesso dele com a música ‘Vapo Vapo’ para engajar. Sem papas na língua, ele disse: “Tem gente metendo de maluco querendo surfar no trabalho dos outros”.

Os Africanos acusa Oh Polêmico de plágio | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Outra música também teria entrado na confusão, o hit ‘Machuquei’ que, na verdade, foi lançada pelo funkeiro MC Guizinho Niazi. Oh Brigadeiro foi o primeiro cantor de pagode baiano a fazer uma versão dessa canção e ficou chateado ao saber que Oh Polêmico também a regravou.



Oh Brigadeiro chegou a gravar um vídeo ao lado da banda se intitulando como “o 01 da Bahia”.

Assista ao vídeo:

Até o momento, o cantor Oh Polêmico não se pronunciou publicamente sobre as acusações feitas pelo vocalista da banda Os Africanos. O caso tem repercutido na internet e dividido opiniões entre os fãs dos dois artistas.



O Portal MASSA! entrou em contato com a A5 Produções, responsável pelo gerenciamento da carreira do cantor Oh Polêmico, assim como entrou em contato com a Sacra Produções, responsável pela carreira da banda Os Africanos, para saber mais informações sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.