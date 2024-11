Motoboy agredido por Oh Polêmico precisa de cirurgia

Motoboy foi agredido por Oh Polêmico - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O motoboy agredido por Oh Polêmico está internado no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, e precisará passar por uma cirurgia. A vítima, de 20 anos, foi atingida por socos do cantor no estacionamento do Condomínio Manhattan Square Home, na Avenida Paralela, na noite da última quinta-feira, 31.

De acordo com a mãe de Cássio Barbosa, em entrevista ao programa Balanço Geral da Record Bahia nesta terça-feira, 5, o motoboy precisa fazer uma cirurgia de reconstrução facial pós-trauma, chamada ortognática, pois teve o maxilar quebrado durante as agressões de Oh Polêmico.

Ainda segundo a mãe do jovem, a produção de 'Polly' cobriu apenas os custos de uma consulta, no valor de R$ 860,00 e de uma tomografia, que custou R$ 1.612,50. O repórter Fábio Gomes, do Balanço Geral, afirmou que a reconstrução está avaliada em R$ 69 mil e que os representantes do cantor Oh Polêmico desapareceram após a família apresentar esse valor.

Muito abalada, a mãe do motoboy contou que, ao receber a notícia de que o filho havia sido agredido por Oh Polêmico, pensou que ele poderia ter perdido a vida. "Fiquei desesperada. Eu pensei que ele estava até morto", desabafou.