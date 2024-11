Zé Paredão oferece apoio ao motoboy agredido por Oh Polêmico

Zé Paredão quer ajudar motoboy agredido por Oh Polêmico - Foto: Denisse Salazar/Ag A Tarde; Divulgação

A polêmica entre o cantor Oh Polêmico e um motoboy de 20 anos, que é filho de um policial militar, continua a gerar repercussão. Após a divulgação do vídeo da agressão na segunda-feira, 4, o pagodeiro Zé Paredão, conhecido rival de Polly, decidiu se manifestar sobre a situação.

De acordo com um print divulgado pela página ‘Galera do Ghetto’, Zé Paredão teria se disponibilizado para ajudar o jovem que apanhou de Oh Polêmico. O artista teria feito um comunicado no status do WhatsApp pedindo para os contatos que conhecessem o motoboy avisassem que ele estava disposto a levá-lo para fazer um implante dentário, de carona na moto dele, uma DR.

Reprodução/Instagram @galeradoghetto | Foto: Reprodução / Redes Sociais

"Quem souber é o pivete motoboy, manda a família chegar em mim, vou levar na minha DR para fazer o implante nos dentes, pelo certo", escreveu.

O motivo do auxílio médico é que o rapaz perdeu alguns dentes durante a briga. Ele também sofreu um corte na bochecha direita e ficou com a boca sangrando.

Zé Paredão estaria envolvido na briga

Apesar de não estar presente no local, o cantor Zé Paredão teria sido o pivô do ‘quebra pau’ entre Oh Polêmico e o motoboy. De acordo com os relatos das testemunhas da briga, divulgados pelo Portal Língua Solta, o jovem teria feito uma provocação contra Polly falando sobre o vídeo íntimo de Zé Paredão com a atual companheira dele, a ex-dançarina Natalya Nery, antes de apanhar.

A informação não foi confirmada oficialmente e ainda não se sabe a real motivação da briga. O caso de lesão corporal está sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA).

A apuração está a cargo da 4ª Delegacia Territorial de São Caetano, conforme a PC-BA informou à coluna Sabendo com Vini, do Portal MASSA!.