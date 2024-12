Jorge e Mateus anunciam pausa na carreira após 20 anos

BOMBA NO SERTANEJO

Confirmada para o Festival Virada Salvador, a dupla Jorge e Mateus anunciou uma pausa na carreira. Os cantores confirmaram que farão uma turnê comemorativa de 20 anos de carreira em 2025, que será seguida de uma pausa por tempo indeterminado.

Em entrevista ao jornalista André Piunti, a dupla afirmou que, depois dos shows especiais, ela pretende "descansar, curtir e compor". A turnê terá início em abril e os ingressos serão vendidos a partir do dia 12 de dezembro, pela pré-venda Sicoob.

Jorge e Mateus declararam fazem apresentações desde os 18 anos, fazendo uma média de 250 shows por ano atualmente.

"Quem vai estar com a gente durante essa turnê possivelmente vai assistir o último show de um tempo indefinido", comentou Mateus.

São Paulo, Brasília, Belém e Manaus serão as primeiras cidades a receber o projeto de 20 anos. No próximo dia 31 de dezembro, a dupla fará show no Festival Virada Salvador.