Salvador terá queima de fogos em 21 pontos no Réveillon; saiba quais

Salvador terá queima de fogos em diferentes pontos - Foto: Valter Pontes | Secom

A tradicional queima de fogos da virada de ano acontecerá na região do palco principal do Festival Virada Salvador 2025, na Orla da Boca do Rio, mas também em outros pontos da cidade.

A Prefeitura de Salvador confirmou que, além da Boca do Rio - que terá dois pontos de fogos de artifício -, será possível ver fogos em outros bairros da capital baiana e nas ilhas, são eles: Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Patamares, Pernambués, Itapuã, Cajazeiras, Periperi, Paripe, Ribeira, Boa Viagem, Santo Antônio Além do Carmo, Ilha de Paramana, Ilha de Maré (Praia de Santana e Itamoabo), Ilha de Bananeira, Ilha de Santana, Bom Jesus dos Passos.

Além da lista de regiões da queima de fogos e da grade de atrações do Festival Virada Salvador 2025, que acontecerá de 27 a 31 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, foram confirmados palcos alternativos.

O Palco Brisa deverá ter shows de novos nomes da música baiana e brasileira, enquanto a Torre Eletrônica contará com Djs e outros artistas da música eletrônica.

A estrutura terá ainda a Vila Gastronômica, reunindo food trucks, e a Arena Game, com opções de lazer para os gamers e amantes dos e-sports. Além disso, uma das maiores pistas de skate do Brasil estará à disposição dos amantes do esporte.