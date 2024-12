Claudia Leitte fala da busca por música no Carnaval e hit de "trisal"

Claudia Leitte fala sobre música para o Carnaval - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Claudia Leitte decidiu comentar sobre a música que tem trabalhado para o Carnaval 2025, mas surpreendeu com uma declaração. Durante os bastidores do Carnatal, a famosa falou a respeito do título que movimenta o verão.

"Quando ficamos numa fissura de querer fazer 'a música', de querer acertar na coreografia e tudo, dá ruim. 'A música do Carnaval!'. Isso daí só presta na boca de Márcio Victor. Não me pressiono a isso jamais", disse a cantora ao colunista Lucas Pasin, do Splash.

Claudia Leitte ainda declarou que o mais importante é fazer canções que marquem momentos: "O norte deve ser a própria música. É fazer a música para ver o outro bem, para proporcionar momentos especiais. Às vezes não vai ser a música mais votada do Carnaval. Mas vai ser uma música que a pessoa vai ouvir e lembrar de um momento especial".

A cantora, porém, já tem suas apostas para animar a temporada até o Carnaval. Entre as canções está "Eu, Fevereiro e Você", considerada por ela como música de "trisal".

"Vou falar uma besteira agora, mas é uma música de um trisal, né? Eu, fevereiro e você. Gostaram? Cantando para um trisal. Essa música é muito legal. Fizemos a letra no em outubro ou setembro desse ano. Terminei, mudei a letra dela esses dias, e hoje fiz ela do jeito que eu acredito que vá funcionar para a galera. E eu escrevi pensando nisso. Escrevi pensando em produzir uma memória afetiva", falou.