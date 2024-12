Léo Santana e Lore Improta planejam bebê para 2025: “Após Carnaval”

Léo Santana e Lore Improta desejam engravidar novamente - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Léo Santana revelou sobre a data prevista para ter outro filho com a influenciadora Lore Improta. Durante participação no programa ‘Conversa com Bial’, nesta sexta-feira, 7, o baiano declarou que o próximo baby do casal deverá vir após o Carnaval de 2025.

"Após o Carnaval deve estar aí", revelou Léo Santana. O cantor e a esposa, Lore, já são pais da pequena Liz, de três anos.



Ainda durante a conversa com Bial, o cantor contou sobre as conversas que tem com a filha sobre a chegada de um irmão. “A gente conversa com ela [Liz], pergunta e ela diz que quer [um irmão]. Outro dia a gente perguntou: 'Quer um irmãozinho ou irmãzinha?' e ela, 'Um irmão e uma irmã'. Lore estava ao lado e eu disse: 'Fale com sua mãe'”, contou Léo.

Após perder o pai, Lourival Santana, em 2020, o artista baiano cogitou até fazer uma homenagem ao nome do próximo filho. "Quando achamos que Liz viria um menino, pensamos em Lorenzo... Mas agora você já me deu [uma ideia]... Pode ser Lorenzo Lourival”, afirmou o cantor.