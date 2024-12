Salvador terá até oito feriados prolongados em 2025; veja datas

Pontos facultativos não são considerados feriados - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Com o fim de 2024 se aproximando, o baiano já começa a ficar de olho nos feriados de 2025. E a boa notícia é que o novo ano vai trazer mais feriadões para quem mora ou trabalha em Salvador, com até oito folgas prolongadas. Entre os feriados prolongados, estão o Carnaval, Sexta-feira Santa, Tiradentes, Corpus Christi, São João, Consciência Negra e Nossa Senhora da Conceição.

E para quem gosta de aproveitar bem o descanso, abril promete um feriadão de 4 dias, já que a Paixão de Cristo (dia 18, sexta-feira) será seguida do feriado de Tiradentes (dia 21, segunda-feira).

Além disso, o calendário ainda inclui os recessos de final de ano, com a Véspera de Natal (dia 24, quarta-feira) como ponto facultativo após as 14h, e o Ano-Novo (31 de dezembro, quarta-feira) também como ponto facultativo à tarde.

Veja a lista completa:

Janeiro

1º de janeiro (4ª feira): Confraternização Universal – feriado nacional.

Março

3 de março (2ª feira): Carnaval – ponto facultativo;

4 de março (3ª feira): Carnaval – ponto facultativo;

5 de março (4ª feira): Quarta-feira de Cinzas – ponto facultativo até as 14h.

Abril

18 de abril (6ª feira): Sexta-feira Santa – feriado nacional;

21 de abril (2ª feira): Tiradentes – feriado nacional.

Maio

1º de maio (5ª feira): Dia do Trabalho – feriado nacional.

Junho

19 de junho (5ª feira): Corpus Christi – feriado em Salvador;

24 de junho (3ª feira): São João - feriado em Salvador

Julho

2 de julho (4ª feira): Independência do Brasil na Bahia - feriado na Bahia.

Setembro

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil – feriado nacional.

Outubro

12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida – feriado nacional.

Novembro

2 de novembro (domingo): Finados – feriado nacional;

15 de novembro (sábado): Proclamação da República – feriado nacional;

20 de novembro (5ª feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra – feriado nacional.

Dezembro

8 de dezembro (2ª feira) - Nossa Senhora da Conceição - feriado em Salvador

24 de dezembro (4ª feira): Véspera de Natal – ponto facultativo depois das 14h;

25 de dezembro (5ª feira): Natal – feriado nacional;

31 de dezembro (4ª feira): Véspera do Ano-Novo de 2026 – ponto facultativo depois das 14h.