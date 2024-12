Obra altera trânsito na Estrada do Derba; confira mudanças

Obra na Estrada do Derba vai deixar trânsito lento na localidade - Foto: Joá Souza/GOVBA

O tráfego na Estrada do Derba (BA-528) passará por algumas alterações a partir da noite desta segunda-feira, 9. O fluxo de veículos será reduzido na localidade próxima ao viaduto de Águas Claras, devido a realização das obras de duplicação da principal adutora de água tratada que abastece Salvador e a Região Metropolitana (RMS).



Devido ao estreitamento da via, o trânsito na região pode ter lentidão, mas as alças do viaduto de Águas Claras permanecerão liberadas. Além disso, a rodovia estará com a sinalização adequada, contando com placas informativas, painéis eletrônicos e monitores de tráfego, caso esse suporte seja necessário.

Foto: Divulgação/Conder

As obras incluem a instalação de um trecho de cinco metros de tubulação de grande diâmetro e fazem parte do projeto de ampliação da adutora. A previsão é de que a intervenção seja concluída nesta terça-feira, 10.

A duplicação recebeu o investimento de R$ 106 milhões e tem como objetivo reforçar o abastecimento de água e a segurança hídrica da capital baiana a longo prazo.