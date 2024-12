Codesal registra ocorrências devido à chuva surpresa em Salvador

Cavado atingiu capital baiana neste sábado, 7 - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou seis ocorrências devido à forte chuva que atingiu a capital baiana neste sábado, 7. O órgão contabilizou duas ameaças de desabamento, uma ameaça de deslizamento e três deslizamentos de terra, até às 22h41 de hoje.

Em alguns bairros, o nível de acumulado chegou perto dos 40 milímetros, como em Águas Claras (39,2 mm), Cassange (38,6 mm), Boca da Mata (38,4 mm), Irmã Dulce (37,6 mm), Cajazeiras (35,6 mm) e Mangabeira (37,4 mm).

Boletim de ocorrências da Codesal | Foto: Codesal

Segundo a Codesal, a intensidade da chuva foi provocada pelo cavado, um sistema meteorológico que consiste em uma área de baixa pressão na atmosfera, onde há uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário. O fenômeno era esperado para a cidade trazendo chuvas fracas, mas se intensificou de forma abrupta, o que causou o acúmulo de acúmulos significativos em apenas uma hora.

Por conta da precipitação, a abertura oficial do Natal de Salvador no Centro Histórico, prevista para este sábado foi adiada. Segundo a Prefeitura de Salvador, o evento foi remarcado para a próxima segunda-feira, 9, a partir das 17h, no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho.