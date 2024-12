Devido às chuvas, abertura oficial do Natal de Salvador é adiada

Evento foi remarcado para a próxima segunda-feira, 9 - Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A abertura oficial do Natal de Salvador no Centro Histórico, prevista para este sábado, 7, foi adiada em função das chuvas que caem na capital baiana. Segundo a Prefeitura de Salvador, o evento foi remarcado para a próxima segunda-feira, 9, a partir das 17h, no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho.

A programação deste ano vai até 6 de janeiro de 2025, onde soteropolitanos e turistas podem aproveitar com atrações musicais e desfiles, além de visitas a Casa de Papai Noel, árvores e presépio. A festa contará ainda com um túnel cenográfico com quase 400 metros de extensão e mais de 25 milhões de microlâmpadas entre a Rua Chile à Praça da Sé.