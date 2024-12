Festa de Nossa Senhora da Conceição terá reconhecimento facial

Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia terá reforço policial - Foto: Divulgação | Secom

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) anunciou uma operação especial para a festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, realizada no bairro do Comércio, em Salvador, neste domingo, 8.

O órgão declarou que mais de 40 câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial da SSP serão utilizadas na operação. A tecnologia auxilia na identificação de foragidos inseridos no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

As esquipes contarão com o apoio da Plataforma de Observação Elevada (POE).

Além disso, o policiamento será reforçado e contará com um esquema com mais de 100 profissionais das Polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros.

O efetivo atuará no entorno da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia para garantir a segurança dos fiéis durante os festejos. Ao final do evento, serão realizados patrulhamentos nos pontos de transportes coletivos e táxi, a partir das 22h.