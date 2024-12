Bruno Reis participa da abertura oficial do Natal em Salvador neste sábado

Bruno Reis estará na inauguração do Natal de Salvador - Foto: (Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

O prefeito Bruno Reis participa neste sábado, 7), da abertura oficial do Natal de Salvador no Centro Histórico, a partir das 17h, no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho. A programação, que vai até o dia 6 de janeiro de 2025, terá diversas atrações musicais e desfiles, além de visitar a Casa de Papai Noel, árvores e presépio. A vice-prefeita Ana Paula Matos e outros gestores municipais também participam do evento.

No Largo do Cruzeiro de São Francisco, será realizado o acionamento das luzes. Este local será também o ponto de encontro para os profissionais de imprensa que irão cobrir a abertura do Natal e onde o prefeito estará à disposição para entrevista coletiva.

Após o acionamento das luzes, ocorrerá a abertura da Casa do Papai Noel e, em seguida, o show de drones na Praça Municipal.A programação ainda terá as passagens da caravana Coca-Cola e de uma parada natalina composta por mais de 700 artistas, carros alegóricos e grupos musicais, pela Rua Chile. A agenda será encerrada com uma apresentação do padre Jaciel Bezerra.