Trânsito em ligação da Boca do Rio, Stiep, Imbuí e Paralela é alterado

Trânsito na Estrada do Curralinho é modificado - Foto: Divulgação | Transalvador

Quem passa pela Estrada do Curralinho e ruas transversais a partir deste sábado, 7, devem perceber grandes mudanças no trânsito. Isso porque a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) promove alterações para melhorar a fluidez no tráfego entre os bairros do Imbuí, Boca do Rio, Stiep e Av. Luís Viana Filho.

De acordo com o órgão, foi feito um redesenho viário que envolve inversão do fluxo de veículos, requalificação da sinalização e implantação de três novos retornos.

A partir de hoje passa a funcionar uma nova sinalização viária da região para permitir que os condutores possam trafegar com mais tranquilidade. Agentes de trânsito vão intensificar a atuação no local para ordenar o fluxo de veículos, orientando a população sobre as alterações.

Entenda o que muda na região:

Fluxo Estrada Curralinho – Av. Luís Viana Filho (Paralela)

A primeira alteração é a inversão do sentido do trânsito na Estrada do Curralinho no trecho próximo ao Santuário Mãe Rainha Salvador. No Curralinho, o condutor que trafegar no sentido Boca do Rio - Av. Paralela deverá virar à direita, logo após a entrada da Rua Granja Marazul, acessando o viaduto da Av. Luiz Eduardo Magalhães para descer à Av. Paralela.

Já veículos oriundos da Av. Paralela, sentido Estrada do Curralinho, que hoje acessam a via pelo viaduto Luiz Eduardo Magalhães, terão um novo acesso, que possibilitará o fim do cruzamento de fluxo nas proximidades do acesso à Rua Granja Marazul.

Mudança no trânsito | Foto: Divulgação | Transalvador

Trânsito na Rua Arnaldo Lopes da Silva

O trânsito na Rua Arnaldo Lopes da Silva, que liga a Faculdade Estácio de Sá – FIB à Estrada do Curralinho, permanecerá em sentido duplo. Entretanto, quem trafegar no sentido da Av. Prof. Manoel Ribeiro (FIB) estará proibido de fazer a conversão à esquerda, no sentido do antigo Centro de Convenções. É permitida apenas a conversão à direita, no sentido Av. Tancredo Neves, fluxo de descida da Ladeira da FIB.

Ainda na Rua Arnaldo Lopes da Silva, no sentido Curralinho, condutores que desejem alcançar a Av. Paralela devem virar à direita, acessando o novo retorno, que ficará localizado próximo à interseção com a rua, que também terá o sentido alterado.

Modificação na Rua Arnaldo Lopes da Silva | Foto: Divulgação | Transalvador

Fluxo na Rua Granja Marazul

A Rua Granja Marazul permanecerá em sentido único de tráfego para a Av. Prof. Manoel Ribeiro.

Fluxo na Rua Rodolfo Coelho Cavalcante

O fluxo de veículos na Rua Rodolfo Coelho Cavalcante permanece em sentido duplo. Entretanto, na rotatória de acesso à Estrada do Curralinho, não será possível realizar a conversão à esquerda no sentido Av. Paralela. A única possibilidade para os condutores será fazer a conversão à direita, no sentido Boca do Rio. O retorno será possível após a Unidade de Saúde da Família do Curralinho, na Praça dos Lava Jatos, para inversão do sentido de tráfego.

Alteração no trânsito | Foto: Divulgação | Transalvador

Essa mudança na rotatória visa desafogar o fluxo no sentido Curralinho, já que a direita ficará com o tráfego livre. Quem está na Estrada do Curralinho pode acessar a Rua Rodolfo Coelho Cavalcante pela rotatória para seguir para a Orla.